Bij VDL Nedcar komen 800 nieuwe banen erbij voor de productie van de BMW X1 vanaf augustus dit jaar. Dat heeft autofabrikant woensdag bekendgemaakt.

,,Vanwege de wereldwijde vraag naar de BMW X1 is extra productiecapaciteit nodig als aanvulling op de productie van de BMW-fabriek in het Duitse Regensburg”, meldt VDL Nedcar. De auto zal gebouwd worden in de fabriek in Born.

Het is de eerste keer dat het bedrijf een BMW gaat maken, het produceert al wel MINI-modellen voor het automerk.