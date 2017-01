Redactieraad Telegraaf heeft vragen aan Talpa

De redactieraad van De Telegraaf wil meer duidelijkheid van John de Mol over zijn plannen met de krant. Bij het adviesorgaan leeft ,,het gevoel dat overname van TMG door Mediahuis het meest in het belang van De Telegraaf in al zijn verschijningsvormen zou zijn”. Dat staat volgens Villamedia in een brief van de redactieraad waarop het journalistenplatform de hand heeft kunnen leggen.

,,Wij voelen ons het beste thuis bij een bedrijf dat hart heeft voor De Telegraaf, zowel in print als online. Mediahuis heeft op dat gebied een belangrijke en vertrouwenwekkende historie. Van Talpa/John de Mol weten we (nog) te weinig om daar op dit moment gerust over te zijn. De huidige belangen van Talpa lijken met name bij de radio- en videotak te liggen”, zo citeert Villamedia uit de brief.

Het Vlaamse Mediahuis bood vorige maand in samenwerking met investeerder VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, 5,25 euro per aandeel TMG. De Mol ging daar vorige week via zijn televisiebedrijf Talpa overheen met een bod van 5,90 euro per aandeel.