Extra geld garantiestelsel voor spaarders DSB

Tienduizenden mensen die vroeger een spaarrekening hadden bij DSB Bank krijgen mogelijk nog een extra vergoeding via het depositogarantiestelsel. Dat is het gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Die heeft bepaald dat een groep achtergestelde spaarders nog recht heeft op meer zogeheten wettelijke rente.

Het gaat om 208 mensen die een zaak waren gestart, omdat ze vonden dat de Nederlandse regels die enkele jaren terug zijn gevolgd bij het uitkeren van de vergoedingen in strijd waren met de Europese richtlijn. Een eerste raming van De Nederlandsche Bank (DNB), de uitvoerder van het garantiestelsel, wijst uit dat deze groep door de uitspraak in totaal circa 30.000 euro extra krijgt uitgekeerd. Dat komt neer op gemiddeld bijna 150 euro per persoon.

DNB is nog in overleg met het ministerie van Financiƫn hoe ook andere spaarders van DSB tegemoet kunnen worden gekomen. Daarover wordt uiterlijk in maart meer duidelijkheid verwacht. De achtergestelde spaarders die de zaak hebben gewonnen, krijgen hun geld begin februari gestort.

DSB, de bank van voormalig politieman Dirk Scheringa, viel in oktober 2009 om. Na het faillissement van DSB trad het depositogarantiestelsel in werking. Die regeling houdt in dat rekeninghouders tegoeden tot maximaal 100.000 euro terug kunnen krijgen. Daarnaast wordt de wettelijke rente vergoed. Dat is het gemis aan rente-inkomensten dat iemand volgens de wet kan terugvorderen.

De zaak bij het CBb ging erom over welke periode er precies wettelijke rente moest worden uitgekeerd. Deze is door de uitspraak iets verlengd.