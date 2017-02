‘Hotelprijzen rijzen de pan uit’

Een nachtje slapen in een hotel in Nederland wordt in rap tempo duurder. Vorig jaar ging de prijs van een overnachting al zo’n 8 procent omhoog en het economisch bureau van ABN AMRO voorziet dat de prijzen dit jaar verder oplopen.

In de afgelopen twintig jaar is de prijs voor een overnachting volgens de bank niet eerder zo hard gestegen als vorig jaar. Een hotelkamer koste gemiddeld zo’n 104 euro per nacht, variĆ«rend van een slordige 88 euro voor een 3-sterrenhotel tot 208 euro voor een 5-sterrenaccommodatie. Daarbij is wel sprake van grote regionale verschillen. In Amsterdam is een hotelgast aanzienlijk meer kwijt dan bijvoorbeeld in Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht.

Dat de hotelprijzen de pan uit rijzen heeft te maken met het toenemende toerisme. In 2012 waren er 21 miljoen hotelgasten in Nederland, in 2016 waren dit er al bijna een kwart meer: een kleine 26 miljoen. Vooral het aantal bezoekers van Amsterdam is hard gegroeid, maar ook Rotterdam wordt steeds populairder.

Mede door de gunstige economische omstandigheden zit het aantal toeristen dit jaar waarschijnlijk verder in de lift. Dat betekent naar verwachting een verdere omzetgroei van circa 3 procent voor de hotelbranche. De sector zag zijn opbrengsten in de afgelopen zeven jaar al met bijna 30 procent zag toenemen, aldus ABN AMRO.

Het aanbod van hotelkamers is de laatste jaren niet zo hard gegroeid, waardoor hotels tegenwoordig voller zitten dan voorheen. Er zijn daarom ook veel bouwplannen. ABN AMRO signaleert daarbij vooral een sterke interesse van grote hotelketens en investeerders uit Duitsland en het Midden-Oosten om hun positie op de Nederlandse hotelmarkt uit te breiden.