Snap gaat naar de beurs

Donderdag opende Snap ook de boeken over het afgelopen jaar. Het rapporteerde een verlies van bijna 515 miljoen dollar, tegen een negatief resultaat van 373 miljoen dollar een jaar eerder. De opbrengsten groeiden wel fors, van bijna 59 miljoen dollar naar ruim 404 miljoen dollar.

Snap wil met de beursgang 3 miljard dollar ophalen. In totaal zou door de marktintroductie aan Snap een prijskaartje van 20 miljard tot 25 miljard dollar komen te hangen. Het beurssymbool wordt ‘SNAP’.

De beursgang van Snap Inc., het bedrijf achter de app Snapchat waarmee gebruikers elkaar fotoberichtjes kunnen sturen die na enkele seconden weer verdwijnen, gaat door. De onderneming heeft documenten ingediend voor een notering aan de New York Stock Exchange.

