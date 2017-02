Winst Shell stijgt veel minder dan verwacht

Shell heeft zijn winst afgelopen kwartaal zien stijgen, mede dankzij een fors hogere productie. De toename was wel veel minder sterk dan analisten hadden verwacht. Over heel 2016 was nog sprake van een fikse daling, blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers van de Nederlands-Britse oliemaatschappij.

De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten nam met 14 procent toe, naar 1,8 miljard dollar (1,7 miljard euro). Analisten rekenden in doorsnee op 1 miljard dollar meer. Dat resultaat, maatgevend op de financiƫle markten, zakte over heel 2016 met ruim een derde naar op 7,2 miljard dollar.

Met name de divisie die ruwe olie produceert (Upstream) zag de resultaten verbeteren. Het onderdeel draaide nagenoeg quitte, na een verlies van 1 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2015. Bij de raffinagetak (Downstream) en de gasactiviteiten daarentegen werd minder winst behaald dan een jaar eerder.