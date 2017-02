Air France: nieuwe dochter begint dit najaar

Air France heeft donderdag een voorstel neergelegd bij de pilotenvakbonden over de oprichting van een nieuw dochterbedrijf met lagere kosten. Dat moet met ingang van komend najaar op een aantal verlieslatende routes gaan proberen marktaandeel terug te winnen op met name luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio.

In het nieuwe bedrijf wordt een beperkt deel van de vloot van Air France ondergebracht. Het gaat om maximaal achttien toestellen voor korte tot middellange vluchten en tien kisten die geschikt zijn voor lange routes. De vliegtuigen zullen bestuurd worden door piloten van Air France, die werken onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s elders in het bedrijf. Met name nieuw, goedkoper cabinepersoneel moet het verschil gaan maken.

De directie wil verder onderhandelen met de vliegers over maatregelen om de productiviteit te verbeteren. Dat moet het concurrentievermogen van zowel Air France als van het nieuwe bedrijf ten goede komen. Tegenover die besparingsmaatregelen komt onder meer een betere winstdelingsregeling te staan.

Air France zegt dat het voorstel aan de piloten de uitkomst is van twee weken van constructief overleg. Het bedrijf geeft de bonden tot 24 februari de tijd om hun handtekening te zetten. Die periode kan worden verlengd als zij besluiten eerst hun achterban te raadplegen. De grootste vliegersvakbond SNPL heeft voor volgende week een soort referendum aangekondigd.

Het is de bedoeling dat dit najaar het eerste vliegtuig de lucht in gaat voor een vlucht binnen Europa. Voor de eerste vluchten naar verre bestemmingen mikt Air France op de zomer van 2018.