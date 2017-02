ABN AMRO ziet olieprijs niet snel oplopen

De prijs voor een vat olie zal de komende maanden niet schrikbarend stijgen. Kenners van ABN AMRO verlaagden vrijdag de verwachtingen voor de prijs van Brentolie van 55 dollar naar 50 dollar per vat. Ook de prijs voor Amerikaanse olie werd door de bank lager ingeschaald.

Volgens ABN AMRO zorgt de productiebeperking die OPEC-landen hebben afgesproken er voor dat vraag en aanbod beter in balans komen. Maar tot een prijsstijging zal dit niet direct leiden omdat vooral in de Verenigde Staten de olieproductie in de lift zit. Met name de schaliewinning is steeds rendabeler.

Of de olieprijs de komende maanden in beweging zal komen, hangt volgens de economen van meerdere facetten af. Enerzijds rest de vraag of de OPEC-landen zich aan de afgesproken productiebeperking houden, aangezien dit in het verleden vaak genoeg is misgegaan. De eerste signalen van tankerbewegingen en opslagcijfers wijzen er echter op dat dit wel het geval is. Anderzijds zou de productie in de VS nog sneller kunnen stijgen dan verwacht. Volgens ABN AMRO is er momenteel een sterke stijging van het aantal boorinstallaties.

Verder zou de importheffing waar president Donald Trump werk van wil maken voor een prijsstijging kunnen zorgen. Terwijl ook de spanningen tussen Iran en de VS oplopen, waarmee mogelijk nieuwe sancties tegen Iran worden ingevoerd, wat ook weer doorweegt op de prijs van olie.

Brentolie koerst momenteel op ruim 55 dollar per vat, Amerikaanse olie wordt voor zo’n 53 dollar per vat verhandeld.