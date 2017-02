Staalfondsen schitteren op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst geopend. De staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam waren uitblinkers op het Damrak dankzij sterke kwartaalcijfers.

De AEX-index in Amsterdam noteerde in het eerste handelsuur 0,4 procent hoger op 490,38 punten. De MidKap won ook 0,4 procent, bij 707,31 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

ArcelorMittal was de grootste winnaar in de hoofdindex met een plus van 4,6 procent. Het grootste staalbedrijf ter wereld wist het resultaat vorig kwartaal sterk te verbeteren in een aantrekkende markt en verwacht dat de vraag naar staal in 2017 verder stijgt.

In de MidKap was Aperam koploper met een winst van 4,7 procent. De roestvrijstaalproducent heeft naar eigen zeggen een recordjaar beleefd en kondigde aan voor maximaal 100 miljoen dollar eigen aandelen in te kopen. Ook wordt het dividend verhoogd.

Financieel dienstverlener Intertrust wist met zijn resultaten de handen van beleggers ook op elkaar te krijgen en won 2,3 procent bij de middelgrote fondsen. Winkelvastgoedbedrijf Eurocommercial Properties bleef vlak in de MidKap na publicatie van zijn resultaten.

In Parijs kon Renault op aandacht rekenen. Het Franse autoconcern profiteerde vorig jaar van een sterk gestegen verkoop en wist daardoor fors meer winst te boeken. Renault haalde PSA Peugeot Citro├źn in als grootste autofabrikant van Frankrijk. Het aandeel Renault ging 2,2 procent vooruit.

In Londen stond Reckitt Benckiser (plus 1,3 procent) in de belangstelling. Het Britse bedrijf achter onder meer Durex-condooms neemt voor bijna 18 miljard dollar de Amerikaanse babyvoedingsmaker Mead Johnson Nutrition over. Begin deze maand werd al bekend dat beide bedrijven in vergaande onderhandelingen waren over een overname.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stabiliseerde op 52,98 dollar en Brent bleef eveneens nagenoeg vlak op 55,65 dollar per vat. De euro noteerde 1,0640 dollar, tegen 1,0667 dollar bij het Europese slot donderdag.