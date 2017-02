Bedrijven sluiten pact tegen populisme

Een aantal grote bedrijven is een ‘brede beweging’ begonnen tegen het ‘oprukkende populisme en negativisme’. Ze willen zo de Nederlandse economie aanjagen, zeggen twee vertegenwoordigers van die beweging zaterdag in Het Financieele Dagblad.

Het gaat om bedrijven als Unilever, Philips, Ahold, Shell en FrieslandCampina. De beweging draait om de gedachte ‘Global problems, Dutch solutions’: de wereld staat voor uitdagingen en Nederland heeft daarvoor prima oplossingen, zegt Jan Zijderveld, directeur Europa van Unilever.

,,Om het populisme tegen te gaan, hebben we een nieuw verdienmodel nodig, een stip op de horizon waar we de komende decennia naartoe kunnen werken”, aldus Zijderveld. ,,We willen een brede beweging creĆ«ren van mensen en bedrijven die weer trots zijn op Nederland en geloven in ons vermogen om problemen op te lossen.”

De betrokken bedrijven hebben het afgelopen jaar verschillende gesprekken met elkaar gevoerd. Daaruit zijn vijf gebieden naar voren gekomen waar Nederland op kan inspelen doordat hier de nodige expertise is: voedselproblematiek, (drink)watermanagement, vergrijzing, verstedelijking en het overgaan op duurzame energie.