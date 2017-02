Randstad grote winnaar op Amsterdamse beurs

AEX-fonds Randstad was dinsdag de grote winnaar op een verder tamelijk vlakke beursdag in Amsterdam. De kwartaalcijfers van het uitzendconcern vielen duidelijk in de smaak bij beleggers. Elders in Europa waren vooral autobouwers in trek vanwege het nieuws dat PSA Peugeot Citroën aast op Opel.

De AEX sloot 0,1 procent in de plus op 494,62 punten. De MidKap dikte 0,3 procent aan, tot 717,12 punten. De beurs in Parijs steeg met 0,2 procent, Frankfurt eindigde vlak en Londen speelde 0,2 procent kwijt.

Randstad was met een plus van 4 procent met afstand de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. Het uitzendconcern heeft zijn omzet vorig kwartaal stevig zien groeien en verwacht dat die ontwikkeling in de eerste maanden van 2017 aanhoudt. De winst kwam in de laatste maanden van 2016 wel iets lager uit dan een jaar eerder. Randstad gaat verder een recorddividend uitkeren.

Bij de middelgrote fondsen op het Damrak eindigde Air France-KLM aan kop, met een plus van 2,7 procent. Dochter Transavia sluit komend najaar zijn verlieslatende uitvalsbasis in München. Veel van de ruim honderd werknemers verliezen hun baan.

Verder viel op dat Aperam weer wat verloor, na stevige koerswinst in de afgelopen dagen. Het roestvrijstaalbedrijf stond met een min van 2,1 procent onderaan de MidKap.

Het Franse PSA is al in vergevorderde onderhandelingen over een mogelijke overname van de Europese divisie van General Motors (GM), waarbij naast Opel ook het Britse Vauxhall hoort. Garanties over een deal willen PSA en GM alleen nog niet geven. Beleggers zetten PSA na de berichten 4,3 procent hoger. Branchegenoot Renault won in Parijs ruim 3 procent en Volkswagen ging op de Duitse beurs circa 1 procent vooruit.

In Londen zakte het Britse industrieconcern Rolls-Royce verder 4 procent. De producent van onder meer vliegtuigmotoren leed in 2016 een recordverlies, mede door schikkingen wegens vermeende omkooppraktijken. Het Duitse reisconcern TUI won daarentegen een kleine 4 procent in Frankfurt, geholpen door meevallende kwartaalresultaten.

De euro was 1,0580 dollar waard, tegen 1,0600 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 53,35 dollar per vat. Brent won 1 procent bij 56,13 dollar per vat.