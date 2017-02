‘Verbetering zichtbaar bij postbezorging’

De kwaliteit van de postbezorging in Nederland lijkt weer iets te verbeteren. De Vereniging Grootverbruikers Postdiensten (VGP) concludeert uit eigen onderzoek dat het niveau van de postbezorging in 2016 een fractie boven het niveau van een jaar eerder lag. Daarbij tekent zich een sterkere verbetering af op de langere termijn.

De VGP, een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse markt, doet ieder jaar onderzoek naar de kwaliteit van de postbezorging. Daarbij worden verschillende diensten zoals de dinsdag- en vrijdagbezorging van Sandd en de 24 en 72 uursservice van PostNL onder de loep genomen. Daarnaast wordt ook de bezorgzekerheid van poststukken gemeten, waarbij wordt onderzocht of een poststuk binnen zes dagen überhaupt op de plaats van bestemming is aangekomen.

In 2016 steeg zowel de bezorgzekerheid (plus 0,2 procentpunt) als de bezorging op tijd (plus 2 procentpunt).