Nikkei doet stap terug

De aandelenbeurs in Tokio is de laatste sessie van de week met verlies gesloten. De Nikkei-index eindigde vrijdag met een min van 0,6 procent op 19.234,62 punten.

Bridgestone won 0,9 procent en was daarmee in Japan een opvallende stijger. De bandenfabrikant kondigde een omvangrijk aandeleninkoopprogramma aan. Verder was Toshiba wederom de gebeten hond. Het aandeel maakte een koersval van bijna 10 procent. De afgelopen dagen kelderde het geplaagde technologieconcern al flink op de beurs, na chaos rondom de cijferpublicatie.

De All Ordinaries in Sydney leverde 0,2 procent in. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,4 procent lager. In Seoul eindigde de Kospi 0,1 procent in de min, mede door het koersverlies van zwaargewicht Samsung van 0,4 procent.

Het net rond de van fraude verdachte topman Jay Y. Lee van Samsung sluit zich steeds verder. Vrijdag werd een officieel arrestatiebevel uitgegeven waarin Lee wordt verdacht van omkoping, verduistering en betrokkenheid in een groot corruptieschandaal. Ook zou hij frauduleus hebben gehandeld bij een fusie van gelieerde bedrijven.