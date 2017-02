Baas Peugeot stelt personeel Opel gerust

Werknemers van Opel hoeven niet te vrezen dat hun arbeidsvoorwaarden in het gedrang komen als het tot een overname komt door branchegenoot PSA Peugeot Citroën. Dat heeft PSA-baas Carlos Tavares gezegd tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van het personeel van de Duitse autofabrikant.

Tavares sprak met onder anderen voorzitter Wolfgang Schäfer-Klug van de Europese ondernemingsraad van Opel, waar ook het Britse Vauxhall onder valt. Ook een bestuurder van de Duitse vakbond IG Metall schoof aan bij het gesprek. Daarin beloofde de topman dat hij bestaande cao-afspraken zal nakomen.

Vorige week werd bekend dat Peugeot in gesprek is met zijn Amerikaanse branchegenoot General Motors over een mogelijke verkoop van diens Europese tak. Daardoor kan de op een na grootste autofabrikant van Europa ontstaan. Alleen Volkswagen is nog groter.