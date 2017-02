BAM boekt hogere winst op lagere omzet

BAM heeft afgelopen jaar de winst zien toenemen, ondanks een dalend omzetniveau. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde jaarcijfers van het bouwbedrijf uit Bunnik.

De opbrengsten zakten met bijna 6 procent naar een kleine 7 miljard euro. Daarbij speelde de waardedaling van het Britse pond een rol, maar ook tegenvallende ontwikkelingen in Duitsland, waar projecten werden uitgesteld.

De nettowinst verviervoudigde ruimschoots tot 46,8 miljoen euro. Lagere afschrijvingen en herstructureringslasten hielpen daarbij een handje. Het gecorrigeerd resultaat voor belastingen nam met een zesde toe tot 103 miljoen euro.

Topman Rob van Wingerden sprak van een ,,robuust” resultaat, dat behaald werd ,,ondanks enige tegenwind”. Hij zei ook dat BAM zijn financiĆ«le positie afgelopen jaar verder heeft versterkt en de risico’s in de bedrijfsvoering verder heeft teruggedrongen.

Het orderboek was eind vorig jaar goed voor een toekomstige omzet van 10,2 miljard euro, tegen 11,5 miljard euro een jaar eerder. Ook deze daling is deels veroorzaakt door het zwakke Britse pond. Volgens BAM is de kwaliteit van de werkvoorraad wel verbeterd doordat selectiever is ingeschreven bij aanbestedingen.

Daarbij helpt mee dat BAM over het geheel genomen weer genoeg projecten heeft om uit te kiezen. ,,Wij kunnen het ons veroorloven om selectief te zijn”, zei Van Wingerden in een toelichting. Het bedrijf leed de laatste jaren flink onder verliezen op projecten waarop tijdens de crisisjaren te goedkoop was ingeschreven.

BAM gaat er vanuit dat de opbrengsten dit jaar iets verder zullen afnemen. Het bedrijfsresultaat daarentegen zal wel verder stijgen. Verder voorziet het bedrijf opnieuw een afname van de herstructureringslasten.

Gedetailleerder wilde Van Wingerden niet op de vooruitzichten ingaan. Hij wees daarbij op de onzekerheden die voortvloeien uit bijvoorbeeld het Britse vertrek uit de Europese Unie en het presidentschap van Donald Trump in de Verenigde Staten. ,,Het is nog te vroeg in het jaar om meer te zeggen”, aldus de topman.

De aandeelhouders van BAM kunnen over 2016 een dividend tegemoet zien van 9 cent per aandeel. Een jaar eerder was dat nog 2 cent per aandeel.