Beurs Amsterdam sluit met winst

De beurs in Amsterdam is dinsdag met winst gesloten. Ook elders in Europa stonden overwegend plussen op de koersenborden. Bouwbedrijf BAM was een flinke daler op het Damrak na bekendmaking van cijfers.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,6 procent hoger op 498,57 punten. De MidKap met daarin BAM steeg 0,5 procent op 726,92 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt noteerden 0,5 en 1,2 procent hoger. Londen verloor 0,4 procent.

BAM was de sterkste daler in de MidKap met een verlies van bijna 3 procent. Beleggers waren met name voorzichtig vanwege de vage vooruitzichten van het bouwbedrijf. BAM sloot 2016 af met meer winst op een gedaalde omzet. Vooral lagere afschrijvingen en herstructureringslasten droegen bij aan de winstgroei.

Gemalto was de sterkste stijger in de AEX met een winst van bijna 3 procent. De digitaal beveiliger maakte bekend met Microsoft in zee te gaan om apparaten die werken met Windows 10 te verbinden met internet. Wolters Kluwer sloot de rij met een min van 1,3 procent.

Optiekketen GrandVision profiteerde van een positief analistenrapport van ING en ging 4,8 procent vooruit. Daarmee stond het aandeel boven in de MidKap.

Air France-KLM won 2,4 procent, geholpen door een adviesverhoging bij UBS. Vooral de winstvooruitzichten van het luchtvaartbedrijf zijn volgens de analisten rooskleuriger. Verder zijn de piloten van Air France tijdens een referendum in meerderheid akkoord gegaan met het plan voor de oprichting van een nieuw dochterbedrijf met lagere kosten.

De Britse bank HSBC leverde in Londen 6,5 procent in, nadat het de winst afgelopen jaar flink zag dalen. Dat kwam onder meer door eenmalige kosten en miljardenafschrijvingen. BHP Billiton steeg daarentegen 0,4 procent in de Britse hoofdstad. Het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld keerde in de eerste helft van zijn boekjaar terug naar winst, geholpen door prijsstijgingen voor grondstoffen.

De prijs van Amerikaanse olie klom 1,8 procent op 54,36 dollar per vat. Brent werd 1,4 procent duurder tot 56,93 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0549 dollar, tegen 1,0620 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.