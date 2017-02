Datalek drukt waarde Yahoo met 350 miljoen

De verkoop van de internetactiviteiten van Yahoo aan telecomreus Verizon levert 350 miljoen dollar (332 miljoen euro) minder op dan eerder was overeengekomen. Dat heeft te maken met enkele grote computerinbraken bij het technologiebedrijf.

In een gezamenlijke verklaring lieten Verizon en Yahoo dinsdag wetend dat zij het eens zijn geworden over een verlaging van de verkoopprijs. Die zou oorspronkelijk zo’n 4,8 miljard dollar bedragen. De afgelopen maanden werd evenwel duidelijk dat hackers bij Yahoo gegevens over honderden miljoenen gebruikers hebben gestolen.

De twee bedrijven zullen samen de verantwoordelijkheid nemen voor eventuele boetes en schadeclaims als direct gevolg van de datalekken. Mogelijke rechtszaken door aandeelhouders of maatregelen van beurswaakhond SEC blijven voor rekening van Yahoo, dat na de overname onder een andere naam verdergaat.