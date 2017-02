Economie trekt aan in Duitsland en Frankrijk

De economische situatie in Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van het eurogebied, is afgelopen maand verbeterd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers over zowel de industrie als de dienstensector die onderzoeksbureau Markit dinsdag heeft gepubliceerd.

De Duitse industrie groeide in februari in een sterker tempo dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex die het groeitempo weergeeft, ging van 56,4 naar 57,0. Economen rekenden in doorsnee op een daling naar 56,0. In de Duitse dienstensector trok de groei eveneens aan. Daar ging de index van 53,4 naar 54,4.

De Franse industrie liet een lichte terugval zien. De inkoopmanagersindex daalde van 53,6 naar 52,3. Die stand boven de 50 punten duidt wel nog altijd op een groei. In de Franse dienstensector was wel sprake van een fikse verbetering, gezien de stijging van de graadmeter van 54,1 naar 56,7. De samengestelde graadmeter in Frankrijk ging daardoor omhoog naar het hoogste niveau in zes jaar.

De eurozone als geheel liet eveneens een aantrekkende groei zien. De inkoopmanagersindex voor de industrie ging omhoog van 55,2 naar 55,5, waar economen gemiddeld op een lichte daling rekenden. Die voor de dienstenbranche steeg onverwacht van 53,7 naar 55,6.

Bedrijven zien zowel de orderontvangst als het prijsniveau stijgen. Dat is grotendeels te danken aan een aantrekkende binnenlandse vraag. Maar ook in het buitenland doen ondernemers betere zaken, mede dankzij de wat zwakkere euro. Dat geeft ook de werkgelegenheid een stevige impuls.

De sterke cijfers laten volgens ING-econoom Bert Colijn zien dat ondernemers in het eurogebied voorlopig nog de schouders ophalen over de politieke onzekerheden die boven de markt hangen. Investeerders maken zich daar drukker om, gezien de oplopende rentes op de staatsleningen van sommige zwakkere landen, merkt hij op.

Colijn gaat er vanuit dat ondernemers de risico’s die kunnen ontstaan door naderende verkiezingen, wel degelijk op hun netvlies hebben staan. Ook het aanhoudende gedoe rond de Griekse overheidsfinanciën kan de komende maanden een rem zetten op de groei, verwacht hij.