Rustige opening op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met een klein verlies aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers op het Damrak verwerkten onder meer jaarcijfers van bouwer BAM. Daarnaast weet luchtvaartcombinatie Air France-KLM de aandacht op zich gericht na een positief analistenrapport.

De AEX-index stond in het eerste handelsuur 0,1 procent lager op 495,18 punten. De MidKap met daarin BAM en Air France-KLM stond 0,1 procent hoger op 724,24 punten. De graadmeters in Londen, en Parijs noteerden tot 0,4 procent lager. Frankfurt noteerde vlak.

Gemalto was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,9 procent. De digitaal beveiliger maakten bekend met Microsoft in zee te gaan om apparaten die werken met Windows 10 te verbinden met internet. Financiƫle details voor de opdracht werden niet gegeven. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis sloot de rij met een min van 1,4 procent.

BAM stond na stevige koersschommelingen in de eerste handelsminuten uiteindelijk 1,3 procent lager. Het bouwbedrijf sloot 2016 af met meer winst op een lagere omzet. Vooral lagere afschrijvingen en herstructureringslasten droegen bij aan de winstgroei. Voor 2017 verwacht het bedrijf een verdere daling van de omzet, terwijl de winstgevendheid zal verbeteren. Kenners spraken van een ietwat vage outlook.

Air France-KLM won 3 procent geholpen door een adviesverhoging bij UBS. Vooral de winstvooruitzichten van het luchtvaartbedrijf zijn volgens de analisten rooskleuriger. Verder werd bekend dat piloten van Air France tijdens een referendum in meerderheid akkoord gingen met het plan voor de oprichting van een nieuw dochterbedrijf met lagere kosten.

In Londen won mijnbouwer BHP Billiton 1,7 procent. Het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld, keerde in de eerste helft van zijn boekjaar terug naar winst, geholpen door prijsstijgingen voor grondstoffen. Branchegenoot Anglo American, de grootste delver van platina en diamanten ter wereld, wist eveneens te profiteren van de gestegen grondstofprijzen. Het aandeel won 1 procent.

De prijs van Amerikaanse olie noteerde 0,9 procent hoger op 53,88 dollar per vat. Brent werd 0,5 procent duurder tot 56,48 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0563 dollar, tegen 1,0620 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.