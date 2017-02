Wereldhandel minder sterk gegroeid in 2016

De wereldwijde handel is in 2016 aanmerkelijk minder sterk gegroeid dan in de voorgaande jaren, onder meer door politieke onzekerheid in Europa en de Verenigde Staten. Dat meldde de Wereldbank dinsdag op basis van voorlopige ramingen.

De internationale handel nam vorig jaar met circa 1 procent toe, de zwakste groei sinds de financiƫle crisis van 2008 en 2009. In 2015 was nog sprake van een groei van de wereldhandel met 2 procent en in 2014 was dat 2,7 procent.

Volgens de Wereldbank zorgt politieke onzekerheid ervoor dat bedrijven investeringen uitstellen en consumenten hun uitgaven temperen. De Wereldbank gaf verder aan dat het opzeggen van handelsovereenkomsten bijdraagt aan de grotere onzekerheid.