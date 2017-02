AEX flirt met grens 500 punten

De beurs in Amsterdam is woensdag hoger aan de handelsdag begonnen, waarbij hoofdindex AEX kortstondig de grens van 500 punten doorbrak. Ook elders in Europa stonden plussen op de koersenborden, in navolging van nieuwe records op Wall Street. Op Beursplein 5 openden informatieleverancier Wolters Kluwer, verzekeraar ASR en producent van elektromagnetische componenten Kendrion de boeken.

De AEX-index stond in het eerste handelsuur 0,2 procent in de plus op 499,58 punten. De snelle opmars van de leidende index is opvallend. Medio vorig jaar koerste de AEX nog op een niveau van rond de 420 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 727,30 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,4 procent aan.

Hoofdfonds Wolters Kluwer steeg 2,6 procent en was daarmee de sterkste stijger in de AEX. Het concern boekte vooral in Europa betere resultaten, in Amerika was de vergelijkingsbasis ,,uitdagend”. De omzet kwam afgelopen jaar uit op 4,3 miljard euro. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder.

De MidKap werd aangevoerd door ASR, dat 2,8 procent won. Volgens kenners waren de winstcijfers van de verzekeraar over het geheel genomen beter dan verwacht, vooral door sterke resultaten uit levensverzekeringen. Bij de lokale fondsen won Kendrion 0,4 procent.

In Frankfurt speelde RWE 1,2 procent kwijt nadat het rode cijfers had geschreven. Het Duitse energieconcern zet in totaal voor 4,3 miljard euro aan afwaarderingen op krachtcentrales in Europa in de boeken vanwege de lage energieprijzen.

Airbus verloor in Parijs krap 2 procent, nadat het zijn winst had zien kelderen. De vliegtuigmaker schreef afgelopen jaar in totaal 2,2 miljard euro af op het met problemen omgeven militaire transporttoestel A400M. De Britse bank Lloyds (plus 3,7 procent) kreeg de handen van beleggers wel op elkaar, vooral door de verhoging van het dividend.

De prijs van Amerikaanse olie stond vlak op 54,32 dollar per vat. Brent werd 0,1 procent goedkoper op 56,62 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0508 dollar, tegen 1,0549 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.