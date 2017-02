C&A schrapt banen in België en Duitsland

C&A zet het mes in zijn hoofdkantoren in België en Duitsland. De ingreep is volgens de internationale kledingketen nodig om zijn concurrentiepositie te versterken.

Bij de reorganisatie worden 70 banen geschrapt op het Belgische hoofdkantoor in Vilvoorde en 160 op het Europese hoofdkantoor in Düsseldorf. De ondernemingsraden zijn daar woensdag over ingelicht.

C&A heeft meer dan 1500 filialen in Europa, waarvan 132 in Nederland. Op het kantoor in Vilvoorde werken 570 mensen en in Düsseldorf 1400.

Het concern liet in november weten een miljard euro te investeren. Daarmee moeten de winkels en het aanbod worden gemoderniseerd.