Garmin ziet omzet en winst stijgen

Navigatiespecialist Garmin heeft zijn omzet en winst in het afgelopen vierde kwartaal opgevoerd. Dat maakte de concurrent van het Nederlandse TomTom woensdag bekend.

De onderneming deed goede zaken met onder meer navigatiediensten voor vliegtuigen en schepen en vooral producten als sporthorloges. Het kwartaal was wel een week langer dan het vierde kwartaal van 2015, wat de verbeterde cijfers deels verklaart. De omzet uit de autosector kromp desondanks 17 procent, door de nog altijd tanende interesse in navigatiekastjes voor in de auto.

De totale kwartaalomzet kwam 10 procent hoger uit op 860 miljoen dollar. Onder de streep hield Garmin 136 miljoen dollar over, iets meer dan de 132 miljoen van een jaar eerder. Over heel 2016 steeg de omzet met 7 procent tot 3 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 511 miljoen dollar, tegenover 456 miljoen dollar in 2015.

Voor dit jaar verwacht Garmin een stabilisering van de omzet, doordat de groei in sommige divisies wordt gedrukt door de erfenis van de navigatiekastjestak. De winstmarges blijven ook ongeveer gelijk.