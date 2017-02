Glansrol Amsterdam in opleving kantorenmarkt

De Nederlandse kantorenmarkt heeft afgelopen jaar de weg omhoog duidelijk ingezet na het voorzichtige herstel in 2015. De vraag naar kantoorruimte nam stevig toe en daarbij daalde het aanbod. Volgens makelaarsvereniging NVM Business was vooral de opleving in Amsterdam sterk.

In totaal werd afgelopen jaar 1,6 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte verhuurd of verkocht. Een stijging met 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de aantrekkende economie zorgde voor een hogere vraag naar kantoorruimten. Het aanbod beschikbare kantoren daalde met 9 procent naar 7,75 miljoen vierkante meter.

Volgens NVM Business waren er geografisch gezien wel duidelijke verschillen. In het noorden van Nederland was de vraag naar kantoorruimte tanende, terwijl in de Randstad juist meer vraag was naar werkplekken. In Amsterdam steeg de afzet van kantoorruimten met 70 procent tot 383.000 vierkante meter.