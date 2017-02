Licht lagere opening op Wall Street

Garmin won in de eerste handelsminuten meer dan 8 procent. De navigatiespecialist wist zijn de omzet en winst in het afgelopen kwartaal op te voeren en overtrof de verwachtingen van analisten. De onderneming deed goede zaken met onder meer navigatiediensten voor vliegtuigen en schepen en producten als sporthorloges.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen aan de dag begonnen. Beleggers lijken een adempauze in te lassen nadat dinsdag andermaal nieuwe recordstanden werden bereikt. Voorbeurs opende nog een aantal bedrijven de boeken.

