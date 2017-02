Unilever houdt opties tegen het licht

Unilever gaat grondig onderzoeken welke opties het heeft om sneller waarde te creëren voor zijn aandeelhouders dan nu het geval is. Dat liet het Brits-Nederlandse was- en voedingsmiddelenconcern woensdag weten.

Volgens Unilever hebben de gebeurtenissen van de afgelopen week duidelijk gemaakt dat zo’n onderzoek noodzakelijk is. Het bedrijf ontving een ongevraagd overnamebod van zijn Amerikaanse branchegenoot Kraft Heinz. Hoewel het bod werd afgewezen en vervolgens ingetrokken, reageerden beleggers wel enthousiast.

Onduidelijk is welke mogelijkheden Unilever precies ziet om aan te tonen dat het meer waard is dan de omgerekend ruim 134 miljard euro die Kraft Heinz bereid was op tafel te leggen. Een woordvoerster van het bedrijf kon desgevraagd geen nadere toelichting geven.

Analisten en ontevreden aandeelhouders hebben Unilever in het verleden herhaaldelijk opgeroepen zich op te splitsen of te specialiseren. Er zou weinig synergie bestaan tussen de activiteiten op het gebied van verzorgings-, schoonmaak- en voedingsmiddelen. Tot dusver gaf het concern daar evenwel geen gehoor aan.

Unilever verwacht het onderzoek begin april af te ronden en zal daarna met de resultaten naar buiten treden. Op de beurs in Amsterdam werd de mededeling met instemming ontvangen. Het aandeel Unilever schoot ruim 3 procent omhoog.

Nu Kraft Heinz zijn overnamevoorstel van tafel heeft gehaald, mag het volgens de Britse beursregels de eerstvolgende zes maanden geen nieuwe toenaderingspoging doen. Alleen als Unilever ermee instemt, of als een andere partij eerst een bod doet, kan daarvan worden afgeweken.