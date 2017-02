Unilever weer in schijnwerpers op Damrak

Unilever was woensdag opnieuw de grote blikvanger op de beurs in Amsterdam. Beleggers duwden de koers van het aandeel stevig omhoog, nadat het was- en voedingsmiddelenconcern liet weten grondig te onderzoeken welke opties het heeft om sneller waarde te creëren voor zijn aandeelhouders. Verder was sprake van een tamelijk vlakke handelsdag.

De AEX sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 499,11 punten. Eerder op de dag flirtte de graadmeter zelfs even met de 500-puntengrens. De MidKap eindigde vlak bij 726,89 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,4 procent bij.

Unilever was met een plus van ruim 4 procent met afstand de grootste winnaar onder de hoofdfondsen aan het Damrak. Volgens het bedrijf is het onderzoek nodig vanwege de gebeurtenissen van de afgelopen week. Unilever ontving een ongevraagd overnamebod van zijn Amerikaanse branchegenoot Kraft Heinz. Hoewel het bod werd afgewezen en vervolgens ingetrokken, reageerden beleggers wel enthousiast.

Informatieleverancier Wolters Kluwer, die de boeken opende, steeg 2,5 procent. Het concern boekte vooral in Europa betere resultaten, in de Verenigde Staten was de vergelijkingsbasis ,,uitdagend”.

Chipmachinemaker ASML sloot de rij in de AEX met een verlies van 2,3 procent. Branchegenoot BE Semiconductors (Besi) leverde 2,7 procent in in de MidKap.

De lijst met middelgrote fondsen werd aangevoerd door ASR. De verzekeraar werd door beleggers 3 procent hoger gezet na melding van sterke resultaten, met name op het gebied van levensverzekeringen.

In Parijs verloor Airbus 0,8 procent, nadat het zijn winst had zien kelderen. De vliegtuigmaker schreef afgelopen jaar in totaal 2,2 miljard euro af op het met problemen omgeven militaire transporttoestel A400M. De Britse bank Lloyds kreeg de handen van beleggers wel op elkaar en won dik 4 procent.

De prijs van Amerikaanse olie stond 1,6 procent lager op 53,48 dollar per vat. Brent werd 1,7 procent goedkoper op 55,69 dollar per vat. De euro was verder 1,0541 dollar waard, tegen 1,0549 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.