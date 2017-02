Verzekeraar ASR boekt hogere jaarwinst

Verzekeraar ASR heeft in 2016 meer winst gemaakt dan een jaar eerder. Dat is te danken aan zowel betere prestaties bij bestaande activiteiten als overnames. Dat maakte het bedrijf, dat nog voor iets meer dan de helft in overheidshanden is, woensdag bekend.

ASR zag de premie-inkomsten met 5,8 procent toenemen tot 4,3 miljard euro. Het operationeel resultaat steeg met 11,5 procent naar 599 miljoen euro. De nettowinst viel met 659 miljoen euro 6,3 procent hoger uit dan in 2015.

Van de hogere winst profiteren ook de aandeelhouders, van wie de Nederlandse staat de grootste is. Zij mogen een dividend verdelen van 187 miljoen euro, ofwel 1,27 euro per aandeel. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder en ook meer dan ASR eerder had aangegeven.

De resultaten zijn volgens ASR in lijn met of beter dan de eigen doelstellingen. Daarmee ligt het bedrijf naar eigen zeggen ook goed op koers om de doelen voor de middellange termijn te halen. Zo ligt het rendement op het eigen vermogen met 14,1 procent al ruimschoots boven het beoogde niveau.

,,Voor ASR is 2016 duidelijk een succesvol jaar geweest”, zei bestuursvoorzitter Jos Baeten. Hij wees daarbij niet alleen op de financiĆ«le prestaties, maar ook op de gestegen klanttevredenheid. Vooral in pensioenen en in totaalpakketten voor schadeverzekeringen wist ASR nieuwe klanten te trekken.

De topman kijkt ,,vol vertrouwen” vooruit naar 2017, maar sprak geen concrete verwachtingen uit. ,,Het zal opnieuw hard werken worden om deze resultaten te evenaren”, zei hij wel, verwijzend naar de stevige concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt en de aanhoudend lage rente.

In dat licht juicht Baeten het toe dat Nederlandse verzekeraars elkaar opzoeken. Van de overname van Delta Lloyd door NN Group verwacht hij in eerste instantie vooral te kunnen profiteren. ,,Die partijen zullen voorlopig vooral intern gericht zijn, dat biedt commerciĆ«le kansen voor ons”, zei hij.

Zelf speelt ASR ook een rol in de consolidatieslag in Nederland, maar vooral via kleine overnames. ,,Die zijn beheersbaarder”, zei Baeten. ,,Dat is een succesvolle strategie gebleken dus daar gaan we mee door.”