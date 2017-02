Vlakke beursdag op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag vrij vlak de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street deden het rustig aan. Zelfs na publicatie van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve kwamen de graadmeters amper in beweging.

Voor de Dow-Jonesindex was er wel een opmerkelijke mijlpaal. De graadmeter met dertig toonaangevende fondsen eindigde voor de negende handelsdag op rij op een recordslotstand. De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 1987.

De Dow kreeg er 0,2 procent bij, op 20.775,60 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent naar 2362,82 punten en technologiebeurs Nasdaq ging eveneens 0,1 procent omlaag, bij 5860,63 punten.

De rente in de Verenigde Staten kan mogelijk ,,vrij snel” weer wat worden verhoogd, zo bleek uit de Fed-notulen. Het was echter niet de eerste keer dat vanuit de koepel van Amerikaanse centrale banken werd gehint op een geleidelijke verdere verhoging van de rente in de komende maanden.

Met afstand de grootste winnaar in de Dow was DuPont. Het chemieconcern steeg 3,4 procent, na een bericht op basis van ingewijden dat de Europese Unie waarschijnlijk volgende maand akkoord gaat met de voorgenomen megafusie met branchegenoot Dow Chemical (plus 4 procent).

Er was ook nog een aantal bedrijven dat de boeken opende. Zo kreeg Garmin er ruim 7 procent aan beurswaarde bij. De navigatiespecialist wist zijn omzet en winst in het afgelopen kwartaal op te voeren. De onderneming deed goede zaken met onder meer navigatiediensten voor vliegtuigen en schepen en producten als sporthorloges.

Toll Brothers, die sterke vooruitzichten presenteerde, won dik 6 procent. Het bouwbedrijf zag de winst en omzet dalen, maar werd door beleggers evengoed beloond.

Farmaceut Bristol-Myers Squibb noteerde verder een plus van ruim 1 procent. De activistische investeerder Carl Icahn heeft een belang in de onderneming genomen. Naar verluidt vindt Icahn de farmaceut, mede gelet op de medicijnen die bij het bedrijf in de pijplijn zitten, een geschikte overnameprooi.

De prijs van Amerikaanse olie stond 1,3 procent lager op 53,60 dollar per vat. Brent werd 1,4 procent goedkoper bij 55,85 dollar per vat. De euro was verder 1,0568 dollar waard, tegen 1,0541 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.