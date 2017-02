Zware straf voor ex-topman Imtech Duitsland

De voormalige topman van de Duitse tak van installatiebedrijf Imtech is veroordeeld tot drie jaar en elf maanden cel. Klaus Betz werd woensdag door de rechtbank in Hamburg schuldig bevonden aan verduistering van een grote som geld, bevestigde een woordvoerster van de rechtbank.

Betz zou het geld hebben doorgesluisd naar zijn voorganger Jörg Schiele, die een straf van drie jaar cel kreeg opgelegd. De zegsvrouw sprak van ,,relatief zware straffen” in de zaak vanwege de omvang van de grote schade. Beide verdachten krijgen een week de tijd om beroep aan te tekenen tegen de straf en lopen tot die tijd nog vrij rond.

Het Nederlandse Imtech bezweek in augustus 2015 aan de gevolgen van een groot boekhoudschandaal, met name in Duitsland. Imtech en verdween begin dit jaar van de beurs in Amsterdam.