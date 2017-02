Beursgang bedrijf Scheringa gaat niet door

De voorgenomen beursgang van CS Factoring, het bedrijf van voormalig DSB-eigenaar Dirk Scheringa, gaat niet door. Scheringa zou via een omgekeerde overname van lege beurshuls Lavide naar de beurs gaan. Maar beide partijen hebben besloten daar toch van af te zien, zo meldde Lavide donderdag.

Lavide publiceerde in december nog het voor de deal benodigde boekenonderzoek. Daarbij waren geen onoplosbare problemen ontdekt. Echter, CS Factoring eiste nadien een andere samenstelling van de directie en de raad van commissarissen van Lavide wanneer het hele proces zou zijn voltooid. Dat was volgens Lavide strijdig met eerder gemaakte afspraken.

Ook wilde CS Factoring, dat zich bezig houdt met het overnemen en innen van openstaande facturen, de koopprijs niet aanpassen naar aanleiding van een verschil van inzicht over een aantal financiĆ«le zaken. Dat bij elkaar heeft geleid tot het ,,gezamenlijke besluit” af te zien van de deal.

Het is onduidelijk of Scheringa met zijn bedrijf nu nog op een andere manier een gang naar het Damrak wil maken. De bekende zakenman en Lavide waren donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Scheringa kondigde zijn plannen voor een beursgang vorig jaar juni aan. Het voornemen kwam hem direct op veel kritiek te staan. Zo stelde financieel activist Pieter Lakeman dat Scheringa vanwege een tekort aan ethisch besef helemaal niet thuis zou horen op de Amsterdamse effectenbeurs.

De oud-bankier en baas van voetbalclub AZ trok zich na het faillissement van DSB Bank in oktober 2009 terug uit de financiƫle wereld. Zijn DSB-imperium viel onder meer, nadat Lakeman spaarders had opgeroepen tot een bankrun.

Overigens had Scheringa in 2014 al plannen om via Lavide naar de beurs te gaan. Destijds liepen de gesprekken daarover met de lege beurshuls eveneens stuk.