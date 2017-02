Chipbedrijf Besi straalt op Damrak

De toeleverancier aan de chipindustrie Besi was donderdag de absolute uitblinker op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden buitengewoon positief op de cijfers en vooruitzichten die Besi naar buiten bracht. Ook informatieleverancier RELX en verzekeraar Delta Lloyd openden de boeken, net als een reeks andere bedrijven elders in Europa.

De AEX-index op Beursplein 5 stond richting het middaguur 0,1 procent lager op 498,75 punten. De MidKap met daarin Besi steeg 0,6 procent tot 731,05 punten. In Parijs werd een winst behaald van 0,2 procent, Frankfurt was vlak en Londen daalde 0,1 procent.

Besi was met afstand de grootste winnaar in de MidKap met een winst van 10,7 procent. De nieuwe orders tot nu toe in het eerste kwartaal overtreffen die van het voorgaande periode ,,aanzienlijk”. Volgens het bedrijf valt de omzet naar verwachting in het eerste kwartaal 15 tot 20 procent hoger uit dan in het vierde kwartaal. Analisten gaven aan dat de cijfers veel beter waren dan gedacht.

RELX won 0,1 procent in de AEX. Het bedrijf kondigde aan dat in 2016 meer winst en omzet is geboekt en dat het dividend wordt verhoogd. Voor dit jaar wordt op een verdere stijging van de resultaten gerekend. De grootste daler in de hoofdindex was NN Group (min 1,7 procent). Delta Lloyd, de overnameprooi van NN, steeg licht in de MidKap.

In Londen won mijnbouwer en grondstoffenhandelaar Glencore 2,6 procent, na een hogere winst en fors lagere schuld in 2016. De Britse bank Barclays werd met een koerswinst ruim 3 procent beloond voor goede jaarcijfers.

In Parijs leverde autoconcern PSA Peugeot Citro├źn, dat Opel wil overnemen, bijna 2 procent in, ondanks een zeer sterke winstgroei. De Franse verzekeraar Axa opende eveneens de boeken en daalde 0,5 procent.

Ook de Duitse maker van huishoudelijke producten Henkel publiceerde resultaten. Henkel ging 1,7 procent omlaag in Frankfurt. In Madrid steeg telecomconcern Telef├│nica 2,6 procent, dankzij goed ontvangen cijfers.

De euro was 1,0547 dollar waard, tegen 1,0541 dollar bij het slot in Europa een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent tot 54,33 dollar en Brent won 1,4 procent tot 56,60 dollar per vat.