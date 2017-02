‘Online-shoppers 6,5 procent goedkoper uit’

Nederlandse consumenten zijn voordeliger uit als ze online winkelen. In een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) gaven consumenten aan met hun webaankopen afgelopen jaar gemiddeld 6,5 procent goedkoper uit te zijn geweest ten opzichte van aankopen bij fysieke winkels.

Het voordeel van online winkelen is vooral dat prijsvergelijkingen sneller te maken zijn. Dat zorgt ook voor fellere concurrentie bij webwinkels die op hun beurt weer profiteren van lagere kosten voor zaken als personeel en huur van winkelpanden. Volgens DNB zorgt online winkelen daarmee ook voor een drukkend effect op de inflatie.

Volgens DNB is informatie over het verschil tussen online- en winkelprijzen in Nederland niet beschikbaar. Om toch een indruk te krijgen heeft de toezichthouder een enquĂȘte gehouden. Twee derde van de ondervraagde consumenten meent online goedkoper uit te zijn. Daarbij is het gemiddelde prijsvoordeel dus 6,5 procent. Dit komt overeen met eerdere onderzoeken in onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek eerder dat het prijspeil in Nederland in 2016 met 0,3 procent steeg. De onlinevoordelen zorgden volgens DNB voor een drukkend effect van 0,1 procentpunt. Door de groei van de onlinemarkt in Nederland kan het effect op de inflatie verder stijgen.