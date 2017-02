Rek lijkt uit Snapchat

De populariteit van Snapchat lijkt over zijn hoogtepunt heen. De groei van het aantal installaties op smartphones nam de afgelopen maanden in rap tempo af. Ook het gebruik van de app is tanende. Dat meldde onderzoeksbureau Telecompaper donderdag.

Via Snapchat kunnen gebruikers elkaar fotoberichtjes zenden die na enkele seconden weer verdwijnen. Vooral onder jongeren is de foto-app populair.

Het aantal installaties van Snapchat groeide in november nog met 67 procent op jaarbasis. In december was dit 40 procent. Vorige maand werd nog een stijging van 20 procent gemeten ten opzichte van januari 2016.

In de afgelopen anderhalf jaar nam het gebruik van Snapchat langzaam af. Werd de app eerder nog gemiddeld 23 dagen per maand gebruikt, afgelopen maand was dat gemiddeld 20 dagen per maand.