Banken onder druk op lager Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York koersten vrijdag halverwege de handel in de min. De lange reeks recordslotstanden van de laatste tijd lijkt daarmee ten einde te komen. De Dow-Jonesindex sloot een dag eerder voor de tiende handelsdag op rij op een recordniveau. Net als eerder op de dag in Europa gingen ook in de VS financiële aandelen onderuit.

