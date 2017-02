Brunel ziet pas vanaf zomer enig herstel

Detacheerder Brunel heeft een erg moeilijk jaar achter de rug. De aanhoudende malaise op de olie- en gasmarkten drukte de vraag naar tijdelijk personeel in die voor het bedrijf belangrijke sector. Pas in de tweede helft van 2017 wordt een stabilisatie van de omzet voorzien, en mogelijk zelfs wat groei.

Dat liet Brunel vrijdag weten bij de presentatie van de jaarresultaten. Het bedrijf zag de omzet met 28 procent kelderen naar 885 miljoen euro. De opleving van de olieprijzen in het vierde kwartaal bood nog geen verlichting; in die periode gingen de opbrengsten nog altijd met meer dan een kwart omlaag tot 211 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat (ebit) over heel 2016 viel met 27 miljoen euro ruim de helft lager uit dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal kwam de geschoonde winst uit op 2 miljoen euro, tegen 18 miljoen euro een jaar eerder.

,,De aanhoudende crisis in de olie- en gassector maakte 2016 een uitzonderlijk uitdagend jaar voor ons”, zei topman Jan Arie van Barneveld. ,,Wij werken er hard aan onze organisatie aan te passen aan deze veranderende marktomstandigheden.”

Brunel sneed de afgelopen tijd verder in het personeelsbestand en nam afscheid van sommige activiteiten in Afrika en Azië. Volgens Van Barneveld ziet het bedrijf aan de andere kant ook groeimogelijkheden, door een verbreding van het dienstenaanbod en door ook andere markten buiten de energiesector aan te boren.

,,Het zal echter een tijdje duren voordat wij deze initiatieven en ontwikkelingen weerspiegeld zien in onze resultaten´, waarschuwde de topman. Hij zei verder dat herstel van de olie- en gasmarkten ,,onvermijdelijk” is, maar dat het desondanks lastig is op dit moment concrete voorspellingen te doen.

Hij wees daarbij ook op de onzekerheden die boven andere markten hangen. Zo had Brunel in Nederland veel last van de nieuwe wet die misbruik van flexwerkers moet tegengaan. ,,Gelukkig was dat een eenmalig fenomeen´, zei Van Barneveld. De handhaving van de wet werd afgelopen najaar na veel protest opgeschort.