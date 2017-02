Chemiereus BASF verwacht weer groei in 2017

Het Duitse chemieconcern BASF put vertrouwen uit een sterk laatste kwartaal van 2016, waarin de omzet en winst weer toenamen. In de eerste drie kwartalen was nog sprake van een daling, grotendeels als gevolg van een ruil van bezittingen met het Russische staatsgasbedrijf Gazprom.

In de laatste periode van het jaar behaalde BASF een omzet van 14,8 miljard euro, 7 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebit), exclusief eenmalige posten, steeg met 15 procent tot 1,2 miljard euro. De nettowinst verdubbelde ruimschoots tot 689 miljoen euro.

Het chemieconcern werd daarbij een handje geholpen door het ontluikende herstel in de gas- en oliemarkt. In dat segment gingen de inkomsten met meer dan een kwart omhoog. Vooral hogere volumes gaven de omzet een duwtje in de goede richting.

Over heel 2016 zag BASF de opbrengsten met bijna een vijfde afnemen tot 57,6 miljard euro. Dat komt doordat de inkomsten uit de handel in en opslag van gas door de deal met Gazprom zijn weggevallen. Maar ook de lage olieprijs speelde het bedrijf parten.

Het bedrijfsresultaat daalde afgelopen jaar met 6 procent naar 6,3 miljard euro. De nettowinst steeg wel met 2 procent ten opzichte van 2015. Onder de streep hield BASF 4,1 miljard euro over.

Voor 2017 voorziet BASF weer een aanmerkelijke stijging van de omzet. Alle marktsegmenten zullen daar volgens de onderneming een bijdrage aan leveren. Het bedrijfsresultaat gaat naar verwachting licht omhoog.