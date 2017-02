Dieselgate blijft domper op winst Volkswagen

De afboekingen voor het dieselschandaal bij Volkswagen zijn vorig jaar opgelopen met 6,4 miljard euro. Daarmee heeft de Duitse autogigant sinds de emissiefraude in september 2015 aan het licht kwam tot nu toe 22,6 miljard euro opzijgezet voor boetes, reparaties en juridische kosten, zo meldde de Duitse autogigant vrijdag.

De totale kosten voor Volkswagen door het gesjoemel met 11 miljoen dieselauto’s wereldwijd kunnen overigens nog veel hoger uitkomen. Alleen al in Noord-Amerika is het bedrijf aan boetes en reparaties meer dan 23 miljard dollar kwijt. Daarnaast lopen er nog honderden rechtszaken door gedupeerde beleggers en volgt nog een strafzaak in Duitsland.

Volkswagen meldde verder een stijging van de operationele winst voor afschrijvingen met 14 procent in 2016 ten opzichte van een jaar eerder tot 14,6 miljard euro. Onder de streep noteerde het bedrijf 2,8 miljard euro, na een verlies van 5,5 miljard euro in 2015. De omzet steeg met 1,9 procent tot 217 miljard euro.

Topman Matthias Müller zegt optimistisch te zijn over de toekomst van zijn bedrijf, dat het afgelopen jaar Toyota van de troon stootte als grootste automaker ter wereld. ,,Uit de cijfers blijkt dat we we goed voor staan, zowel in financieel als operationeel opzicht.”

Voor 2017 rekent Volkswagen op een lichte stijging van het aantal verkochte auto’s, ondanks de ,,aanhoudend uitdagende marktomstandigheden”. Daarbij verwijst Volkswagen naar de economie, de sterke concurrentie, schommelende wisselkoersen en de verdere nasleep van de dieselcrisis. De omzet groeit naar verwachting met 4 procent.