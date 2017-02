Europese beurzen in het rood

De belangrijkste Europese beursgraadmeters stonden vrijdagmiddag eensgezind in de min. Vooral financiële fondsen en grondstoffengerelateerde bedrijven moesten het ontgelden. In Amsterdam moesten biotechnoloog Galapagos en detacheerder Brunel het ontgelden na cijfers. Bodemonderzoeker Fugro was na sterke resultaten een positieve uitzondering in de MidKap.

De AEX noteerde kort na opening van de Amerikaanse beurzen 0,8 procent lager op 493,43 punten. De MidKap ging 1,1 procent omlaag tot 722,20 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,4 procent.

Staalbedrijf ArcelorMittal was na een daling van de metaalprijzen met een verlies van 2,6 procent een van de grootste verliezers in de hoofdindex in Amsterdam. In Londen gingen de mijnbouwbedrijven Rio Tinto en Glencore tot ruim 4 procent omlaag.

ING, ABN AMRO, Aegon en NN Group leverden op het Damrak 1,1 tot 1,9 procent in. In Londen zakte Royal Bank of Scotland 5 procent na de bekendmaking van het negende jaarverlies op rij. Standard Chartered leverde na cijfers 4,1 procent in. De Franse banken BNP Paribas, Credit Agricole en Société Générale zakten ook flink in Parijs en in Frankfurt was Commerzbank de grootste verliezer.

Galapagos begon na zijn cijfers nog positief maar koerste uiteindelijk 2,4 procent lager. Het bedrijf boekte over 2016 een nettowinst, terwijl een jaar eerder nog een verlies werd geleden en krikte ook de omzet op, maar beleggers waren niet overtuigd.

Fugro was veruit de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 4,1 procent. De onderneming kende een zwaar 2016, maar presteerde desondanks beter dan analisten hadden verwacht. Bij de kleinere bedrijven kelderde Brunel 5,4 procent. De detacheerder heeft ook een erg moeilijk jaar achter de rug.

In Frankfurt daalde BASF 3 procent. Het Duitse chemieconcern put vertrouwen uit een sterk laatste kwartaal van 2016, waarin de omzet en winst weer toenamen, maar analisten spraken van voorzichtige prognoses. Luchtvaartgroep IAG, het moederbedrijf van British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus, wist de winst vorig jaar op te voeren en klom in Londen 1,9 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 54,02 dollar en Brent zakte 1 procent, tot 56,02 dollar per vat. De euro was 1,0577 dollar waard, tegen 1,0585 dollar bij het slot in Europa op donderdag.