Meer geld voor gewipte medewerkers Verkade

Ontslagen medewerkers van koekfabrikant Koninklijke Verkade krijgen alsnog een hogere ontslagvergoeding. FNV bereikte vrijdag een akkoord met Verkade over een sociaal plan, zo meldt de vakbond.

Verkade maakte een maand geleden bekend 87 van de 300 medewerkers op straat te zetten als maatregel om het bedrijf concurrerend te houden. FNV onderhandelde sindsdien over de hoogte van de schadeloosstelling. De bond zegt dat Verkade de betrokkenen nu volgens de zogeheten kantonrechtersformule uitbetaald. De leden van de bond moeten nog instemmen met het akkoord.

De vraag naar producten van Verkade in het buitenland is teruggelopen. De Noord-Hollandse zoetwarenmaker is tegenwoordig onderdeel van het internationale koekjes- en chocoladeconcern Pladis, dat fabrieken heeft in dertien landen. Die moet het wat betreft groei meer hebben van andere producten.