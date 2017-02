Negende verliesjaar op rij voor RBS

Royal Bank of Scotland (RBS) is in 2016 voor het negende jaar op rij in de rode cijfers beland. De Britse bank had te kampen met hoge juridische kosten en herstructureringslasten. RBS wil de kosten de komende jaren fors verlagen om weer winstgevend te worden.

Het nettoverlies bedroeg 7 miljard pond (8,3 miljard euro), tegen een min van 2 miljard pond een jaar eerder. RBS moest miljarden uittrekken voor een reeks juridische kwesties, waaronder de verkoop van Amerikaanse rommelhypotheken. Daarnaast werden veel banen geschrapt. RBS is bezig zijn buitenlandse activiteiten af te bouwen om zich vooral te focussen op de Britse markt.

RBS kondigde vrijdag aan tot en met 2020 voor 2 miljard pond kosten te willen besparen. De bank wil in 2018 uit de rode cijfers komen. Dat zou voor het eerst sinds de financiƫle crisis zijn.

Sinds 2008 leed de bank al voor maar liefst 58 miljard pond verliezen. RBS moest tijdens de crisis met tientallen miljarden staatssteun gered worden van de ondergang. De Britse overheid heeft nog altijd de meerderheid van de bank in handen.