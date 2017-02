Verlies voor beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam liet vrijdag een verlies zien. In de AEX-index was biotechnoloog Galapagos een bescheiden winnaar dankzij positief ontvangen cijfers. Bodemonderzoeker Fugro kreeg met zijn resultaten de handen van beleggers echt op elkaar en schoot omhoog in de MidKap. Detacheerder Brunel moest het echter flink ontgelden na zijn cijferpublicatie.

De AEX noteerde richting het middaguur 0,6 procent lager op 494,91 punten. De MidKap ging 0,4 procent omlaag tot 727,22 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 0,9 procent.

Galapagos won 0,5 procent. Het bedrijf boekte over 2016 een nettowinst, terwijl een jaar eerder nog een verlies werd geleden. Ook werd de omzet flink uitgebouwd. De financieel directeur van de onderneming sprak van een ,,fantastisch jaar” en ook analisten waren te spreken over de resultaten. Grootste daler in de hoofdindex was ArcelorMittal (min 2,8 procent).

Fugro was veruit de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 4,4 procent. De onderneming kende een zwaar 2016 vanwege de moeilijke offshore-oliemarkt maar presteerde desondanks beter dan analisten hadden verwacht.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Brunel 5,3 procent. De detacheerder heeft ook een erg moeilijk jaar achter de rug. De aanhoudende malaise op de olie- en gasmarkten drukte de vraag naar tijdelijk personeel in die voor het bedrijf belangrijke sector. Pas in de tweede helft van 2017 wordt een stabilisatie van de omzet voorzien, en mogelijk zelfs wat groei.

In Frankfurt daalde BASF 3 procent. Het Duitse chemieconcern put vertrouwen uit een sterk laatste kwartaal van 2016, waarin de omzet en winst weer toenamen, maar analisten spraken van voorzichtige prognoses.

In Londen zakte Royal Bank of Scotland 3,4 procent, na de bekendmaking van het negende jaarverlies op rij. Branchegenoot Standard Chartered opende eveneens de boeken en leverde bijna 5 procent in. Luchtvaartgroep IAG, het moederbedrijf van British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus, wist de winst vorig jaar op te voeren en klom 2,5 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 54,19 dollar en Brent zakte ook 0,5 procent, tot 56,31 dollar per vat. De euro was 1,0592 dollar waard, tegen 1,0585 dollar bij het slot in Europa op donderdag.