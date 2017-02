Verliesbeurt op beurzen Azië

De aandelenbeurzen in Azië zijn vrijdag met verlies de handel uit gegaan. Vooral grondstofbedrijven stonden daarbij onder druk door de prijsdaling van koper, ijzer en andere grondstoffen.

De Nikkei-index in Tokio speelde 0,5 procent kwijt en sloot op 19.283,54 punten. Naast grondstofbedrijven behoorde ook machinemaker Komatsu tot de opvallende dalers, met een min van 5,4 procent. Het tegenovergestelde gold voor het geplaagde techbedrijf Toshiba, dat ruim 4 procent aan beurswaarde won.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,8 procent, mede door minnen bij mijnbouwbedrijven als BHP Billiton (min 3 procent). De Kospi in Seoul verloor 0,6 procent terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,5 procent verloor.