De vijf meest vieze plekken op de werkvloer

We besteden veel tijd aan het schoonhouden van ons huis, maar we vergeten vaak een andere plek waar we toch zo’n veertig uur per week doorbrengen: onze werkplek. Hygiëne is niet iets om te onderschatten.

Geloof het of niet, maar als je je op één van deze vijf plekken bevindt op je werk, moeten er voortaan alarmbelletjes gaan rinkelen. Dit geldt ook voor bepaalde handelingen die we bijna dagelijks verrichten, zoals het lenen van de oortjes van je collega:

Bij de printer

Het is regelmatig een kwestie van dringen bij dit veel gebruikte apparaat. Iedereen wil zijn of haar exemplaren natuurlijk op tijd gedrukt hebben. Hierdoor wordt de gemiddelde printer en kopieermachine tot 300 keer per dag aangeraakt. Dit maakt het een broedplaats voor hardnekkige bacteriën. Het is dus een slim idee om voortaan wat vaker met een reinigingsdoekje over de knoppen te gaan, voordat je de printer gebruikt.

De koelkast

Druipende tupperware bakjes, beschimmelde pakken yoghurt en sandwiches waar paddenstoelen opgroeien. Bacteriën genieten van zo’n voor hun ideale omgeving. Een koelkast thuis bevat gemiddeld 7850 bacteriën per vierkante centimeter en deze wordt veel minder intensief gebruikt dan een koelkast op de werkvloer. Maak daarom de planken en lades van de koelkast op kantoor om de twee dagen schoon met allesreiniger en de harde kant van de spons. Want een boterham met meer bacteriën dan beleg, daar zitten we niet op te wachten.

De koptelefoon van je collega lenen

Misschien gebeurt het jou wel bijna dagelijks. Oeps, oortjes vergeten. “Mag ik de jouwe lenen?”, vraag je aan een collega, die er volgens jou wel uit ziet als een verzorgd persoon. Of iemand vraagt het aan jou, dat kan natuurlijk ook. Toch is het aan te raden om dit soort voorwerpen niet uit te lenen aan collega’s, of andersom. Zorg voor een eigen koptelefoon en bewaar deze op een vaste plek. Bacteriën gaan op de vrije loop dankzij huidschilfers, zweet en oorsmeer. Houd ook je eigen koptelefoon fris door er eens per maand een ontsmettingsdoekje overheen te halen.

Typen op je toetsenbord

Toetsenborden zijn berucht voor het herbergen van bacteriën, vooral omdat we de toetsen ongeveer acht uur per dag constant indrukken en veel mensen eten achter hun computer. De krioelende, kleine boosdoenertjes vinden dit dus een erg fijne plek om zich te settelen en te vermenigvuldigen. Huidcellen, voedselresten en zweet hebben hier de absolute hoofdrol in. Het kan daarom zeker geen kwaad om je toetsenbord elke week even goed uit te schudden en er een vochtig, reinigend doekje overheen te halen.

De kraan: viezer dan het toilet

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat de kraan bij toiletten vaak viezer is dan de WC zelf. Hoe komt dat? De kraan is het eerst wat je aanraakt als je klaar bent met het toiletbezoek. Hoe meer mensen er op een dag naar het toilet gaan, hoe viezer de kraan wordt. Eigenlijk zou het beter zijn als we de kraan, na het wassen van onze handen, sluiten met een papieren handdoekje en deze ook gebruiken om de deur te openen. Dit neigt wel wat meer naar smetvrees, maar hierdoor vang je wel veel minder bacteriën op.

