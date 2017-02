Wall Street begint lager aan handel

Fontijn begint goed in Bulgarije

De kwartaalcijfers van Hewlett Packard Enterprise konden beleggers niet bekoren. HP Enterprise, dat zich toelegt op software en systemen voor bedrijven, zag de omzet afgelopen kwartaal sterk teruglopen en verlaagde zijn winstverwachting voor het gehele jaar. Het aandeel leverde bijna 10 procent in.

De Dow stond in de openingsminuten 0,3 procent lager op 20,748 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent op 2354 punten en de technologiebeurs Nasdaq speelde 0,5 procent kwijt bij 5804 punten.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager geopend. Daarmee lijkt er mogelijk een einde te komen aan de lange reeks recordslotstanden van de laatste tijd. De Dow-Jonesindex sloot donderdag voor de tiende handelsdag op rij op een recordniveau. Beleggers verwerkten cijfers van enkele bedrijven.

