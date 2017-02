Wall Street zet recordreeks toch voort

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 54,06 dollar en Brent zakte 0,9 procent, tot 56,05 dollar per vat. De euro was 1,0560 dollar waard, tegen 1,0581 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.

Sportwinkelketen Foot Locker zette een flinke stap vooruit op de beurs. De stijging van de winst en de omzet afgelopen jaar werd beloond met een plus van 9,4 procent. Warenhuisketen Nordstrom steeg 5,7 procent. De kwartaalwinst van de onderneming was hoger dan analisten hadden voorspeld, al viel de omzet lager uit dan verwacht.

De zeldzame recordreeks op de aandelenbeurzen in New York heeft vrijdag een onverwacht vervolg gekregen. Na de hele dag in het rood gestaan te hebben sloot de Dow-Jonesindex uiteindelijk met dank aan de retailsector op de valreep toch voor de elfde handelsdag op rij met een record.

