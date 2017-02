‘Unilever, blijf duurzaam opereren’

Als Unilever meer waarde voor zijn aandeelhouders wil creëren, dan moet het concern dat op een duurzame manier blijven doen. Daarvoor pleiten investeerders van drie pensioenfondsen (PMT, PME en MN) zaterdag in een open brief in de Volkskrant.

Zij waarschuwen dat ze als grote beleggers nadrukkelijk in de gaten houden hoe bedrijven waarin ze investeren omgaan met milieu en maatschappij. Unilever deed dat tot nu toe prima, maar moet dat wel vasthouden, aldus de drie investeerders.

Unilever liet vrijdag weten het ongevraagde overnamebod van voedingsgigant Kraft Heinz aan te grijpen als moment om te laten zien dat het bedrijf meer waard is dan de 134 miljard euro die de Amerikanen wilden neerleggen. Het bod toonde aan dat de aandelen Unilever ondergewaardeerd zijn, aldus financieel directeur Graeme Pitkethly. Unilever gaat daarom op zoek naar manieren om waarde te creëren voor de aandeelhouders.