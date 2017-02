China wil meer beursgangen toestaan

China wil het investeringsklimaat en daarmee de economische groei een impuls geven door meer bedrijven toestemming te geven om naar de beurs te gaan. Dat heeft topman Liu Shiyu van de Chinese beurswaakhond CSRC zondag gezegd.

De Chinese aandelenmarkten hebben een aantal roerige jaren achter de rug. Met name in de zomer van 2015 gingen de koersen hard onderuit. Net na een periode waarin de koersen sterk waren opgelopen, sloeg bij beleggers twijfel toe over de duurzaamheid van de groei van de de grootste opkomende economie ter wereld.

De regering nam maatregelen om de sterke koersschommelingen een halt toe te roepen. Zo werden een rem gezet op beursgangen en aandelenuitgiftes, om te voorkomen dat een overaanbod aan aandelen de koersen verder onder druk kon zetten. Inmiddels is duidelijk dat die beperkingen juist slecht uitpakten, aldus Liu.