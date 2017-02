Macrocijfers en Trump bepalen beurshandel

De richting van de beurshandel wordt komende week vooral bepaald door macro-economische cijfers. In Amsterdam komen nog enkele grote bedrijven met kwartaalcijfers. Verder zal een speech van de Amerikaanse president Donald Trump in het Congres de aandacht van beleggers trekken.

Beleggers kunnen de komende week cijfers verwachten over met name de ontwikkelingen in de Europese en Amerikaanse industrie en dienstensector. Uit de Verenigde Staten komen verder cijfers over de woningmarkt en werkgelegenheid, uit de eurozone over onder meer de inflatie.

Trump spreekt dinsdag in het Amerikaanse parlement. Naar verwachting zal hij dan een toelichting geven op zijn belastingplannen. Wall Street is sinds de zakenman in november tot president werd gekozen naar recordhoogten gestegen, omdat van hem een voor bedrijven gunstig beleid wordt verwacht.

Op het Damrak opent PostNL maandag de boeken over 2016, het jaar waarin het bedrijf een overnamepoging door zijn Belgische branchegenoot Bpost wist af te slaan. Wellicht bieden de resultaten het post- en pakketbedrijf de kans om beleggers te overtuigen dat het hen ook op eigen kracht waar voor hun geld kan bieden.

Van de Amsterdamse hoofdfondsen die komenden week de boeken openen, is industrieel toeleverancier Aalberts Industries dinsdag de eerste. Woensdag is de beurt aan Ahold Delhaize. Het supermarktconcern bracht eerder al omzetcijfers naar buiten. De verkopen namen afgelopen jaar toe, vooral dankzij groei in Nederland.

Op donderdag staan de jaarresultaten op de rol van van effectendienstverlener Kas Bank en toeleverancier aan de chipindustrie ASMI. Vrijdag volgen nog cijfers van de kleinere technologiefondsen ICT Automatisering en Neways.