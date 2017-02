Dow-Jonesindex maakt dozijn vol

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag een fractie boven de slotstanden van vrijdag gesloten. Daarmee kreeg de recordreeks op Wall Street een voorzichtig vervolg. De leidende Dow-Jonesindex scherpte voor de twaalfde keer op rij zijn recordslotstand aan. Veel nieuws om de handel richting te geven was maandag niet voorhanden.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 20.837,44 punten. De brede S&P 500 sloot ook 0,1 procent hoger op 2369,73 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 5861,90 punten.

De recordreeks op Wall Street werd grotendeels gevoed door de hooggespannen verwachtingen rond het economische beleid van president Donald Trump, dat zeer gunstig zou moeten uitpakken voor het bedrijfsleven. In dat kader wordt uitgekeken naar de speech die Trump dinsdag houdt in het Congres, waarin mogelijk meer duidelijk wordt over zijn plannen.

Beleggers sorteerden maandag alvast voor op de extra investeringen in infrastructuur die Trump eerder beloofde. Zo gingen bouwbedrijven en hun toeleveranciers over een breed front vooruit.

De verhoging van het defensiebudget door Trump was verder voor beleggers reden om in makers van militair materieel zoals Northrop Grumman (plus 1,5 procent), Lockheed Martin (plus 1,3 procent) en Boeing (plus 1,1 procent) te investeren.

Automaker Tesla behoorde met een min van 4,2 procent tot de sterkste dalers. Kenners vragen zich hardop af of Tesla zijn nieuwe Model 3 wel op tijd kan leveren aan klanten. Voor analisten van Goldman Sachs reden om negatiever over het aandeel Tesla te oordelen.

Topbelegger Warren Buffett zette de koers van levensmiddelenconcern Mondelez (min 3,6 procent) onder druk. Hij stelde dat er geen plan B is nu de voorgestelde mega-overname van Unilever door Kraft Heinz van de baan is.

Veilinghuis Sotheby’s won bijna 16 procent aan beurswaarde nadat het met veel beter dan verwachte cijfers over het vierde kwartaal naar buiten kwam. La Jolla Pharmaceutical won krap 77 procent. De farmaceut profiteerde van bemoedigende resultaten bij tests met een belangrijke experimenteel medicijn.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent naar 54,06 dollar en Brent werd een fractie goedkoper bij 55,97 dollar. De euro was 1,0589 waard, tegen 1,0618 dollar bij het Europese slot.